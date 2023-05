Galamba soube pela televisão que afinal continua a ser ministro

João Galamba © MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Afinal o ministro das Infaestruturas só soube que iria manter-se no Governo durante a conferência de imprensa de António Costa.

De acordo com o jornal Observador (acesso pago), João Galamba ouviu pela televisão a declaração do primeiro-ministro e só aí é que, ao mesmo tempo que todo o resto do país, teve a certeza que iria permanecer em funções, depois de, cerca de uma hora antes, ter anunciado o seu pedido de demissão.

Recorde-se que com esta decisão, António Costa abre um confronto com Marcelo Rebelo de Sousa, que discordou com a decisão do chefe do Executivo.

O Presidente da República fez saber que "discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à perceção deles resultantes por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem", numa publicação no site da Presidência.