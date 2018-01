3. Cultura ativista 3. Cultura ativista. O ativismo de "hashtag" está a crescer rapidamente e influencia as escolhas dos consumidores, colocando em cheque as empresas que cometam algum deslize e pressionando governos a ouvir os cidadãos. Os consumidores utilizam as redes sociais não só para se fazerem ouvir, mas também para obrigar as marcas a assumir posição em determinados temas, o que as obriga a interagir mais com os clientes em espaço público e a estarem preparadas para lidar com situações de crise. O apoio ao cliente é o novo marketing das empresas, até porque o público tem conseguido obrigar algumas a retirar os anúncios pagos de eventos que não apoiam (por exemplo, o boicote aos produtos de Donald Trump, nos EUA). 1 / 10