Em Portugal existe uma empresa impressora de notas, a Valora, S.A., que funciona nas instalações do Banco de Portugal no Carregado e que produz a quota-parte de notas de euro sob responsabilidade do Banco de Portugal. Ao verificar o número de série da nota, a letra antes do número identifica o país onde ela foi produzida. Se a letra for “M”, a nota foi fabricada em Portugal. A letra “U”, por exemplo, refere-se a notas fabricadas em França e a letra “S” corresponde a notas de Itália.