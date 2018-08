20 maneiras de poupar dinheiro ao fim de semana

É viciado em cinema e não dispensa uma boa trama à tarde no fim-de-semana. Mas uma ida ao cinema implica pagar o bilhete e, vai na volta, lá vem colado um balde de pipocas e uma bebida. Fique por casa e faça uma sessão caseira no sofá. Os atuais serviços de televisão dão-lhe a possibilidade de alugar filmes através de um clique no botão da TV.