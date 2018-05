28 cidades onde os trabalhadores ganham mais de 2000 euros mensais

Para determinar o nível de custo de vida por todo o mundo, o Deutsche Bank elabora um estudo anual onde analisa vários parâmetros que vão desde o custo médio de um fim de semana até ao custo de dois litros de Coca-Cola, passando pelo preço de uma viagem num qualquer transporte público dessa cidade.

Na pesquisa do banco alemão entra também a média de quanto é que as pessoas ganham todos os meses.

As cidades melhor classificadas estão situadas no hemisfério norte nas economias ocidentais desenvolvidas, mas os países do hemisfério sul, como a Austrália ou a Nova Zelândia, também aparecem no ranking.

Pessoas que vivem em cidades onde o custo de vida é elevado tendem a ter salários superiores, como são o caso de Londres ou Nova Iorque.

Em relação ao estudo do ano passado, a classificação não sofreu grandes alterações. As quatro cidades melhor classificadas são as mesmas mas com uma ordem ligeiramente diferente.

Veja quais são as 28 cidades onde poderá a vir ganhar mais de 2000€ por mês.

* Os valores foram convertidos em euros segundo as taxas de conversão do dia 29 de Maio de 2018

