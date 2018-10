30 dicas para reduzir a fatura do gás e da luz (e poupar muito dinheiro)

Evite pintar as paredes da sua casa com tons mais escuros. A explicação é simples: As cores mais claras refletem melhor a luz, reduzindo assim a necessidade de iluminação artificial. Dia 3: Utilize cortinas pesadas Quer seja no inverno ou no verão o uso de cortinas pesadas ajuda a isolar a casa. No inverno ajudam a manter a casa quente, no verão ajudam a manter a casa fresca, pois não deixam os raios de sol entrar no interior do lar.