6 passos para escapar rapidamente às dívidas

Um dos primeiros passos para resolver as dívidas e poupar é planear. Faça uma lista de todos os gastos do mês de forma a perceber quanto gastou e no quê. Defina os gastos fixos: como água, luz e gás e reveja os outros. No fim, consegue perceber quanto dinheiro gastou e quanto pode poupar. Pode fazer esta lista num caderno de orçamento familiar, no computador ou através de apps para o telemóvel.