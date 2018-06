Anthony Bourdain morre aos 61 anos

Anthony Bourdain, Chef e autor do programa Parts Unknown, morreu aos 61 anos, confirmou a CNN.

“É com extrema tristeza que podemos confirmar a morte do nosso amigo e colega, Anthony Bourdain”, disse a estação em comunicado esta sexta-feira. “O seu amor pela grande aventura, novos amigos, boa comida e bebida e as histórias extraordinárias do mundo fizeram dele um contador de histórias único. O seu talento nunca nos deixou de maravilhar e sentiremos muito a sua falta”, disse a estação.

Bourdain estava em França a trabalhar num novo episódio da série Parts Unknown. Foi encontrado no quarto de hotel pelo seu amigo, o Chef Eric Ripert. De acordo com a estação, Bourdain suicidou-se.

Apelidado pelo The Smithsonian como a “estrela rock” do mundo da culinária “o Elvis dos Chef maus rapazes”, Bourdain começou a ser conhecido após a publicação em 1999 de um artigo “Não coma antes de ler isto” (Don’t Eat Before Reading This) que se transformou no best-seller Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly (2000). O livro que o lançou numa carreira em programas televisivos de culinária tornando-o numa personalidade conhecida a nível internacional.

A Cook’s Tour, no Food Network, foi o seu primeiro programa, mas foi com Anthony Bourdain: No Reservations que se tornou conhecido mundialmente. O programa do Travel Channel ganhou dois Emmy e mais de uma dúzia de nomeações.

Bourdain filmou inclusive em Portugal para Sem Reservas, tendo visitado em 2011 vários restaurantes em Lisboa e, inclusive, figuras nacionais como o escritor António Lobo Antunes e a banda Dead Combo participado no episódio.

A dupla já reagiu à morte de Bourdain no Twitter.

Rest In Peace Anthony Bourdain. We will always be grateful for your generosity. Thank you — Dead Combo (@deadcombo) 8 de junho de 2018

Em 2013 Bourdain mudou-se para a CNN tendo iniciado o programa Parts Unknown, que estreou a 7ª temporada na CNN em maio.

Há um ano, para filmar um episódio para o programa emitido pelo canal norte-americano, Bourdain esteve no Porto tendo passado pela A Cozinha do Martinho, a Gazela, o café O Afonso, pelas caves da Real Companhia Velha e o Mercado do Bolhão.

