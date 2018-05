As dez regiões em que o valor das casas mais subiu em cinco anos

O valor do imobiliário continua a subir. Em abril, a avaliação média que os bancos fazem às casas aumentou. Há mais de um ano que tem sido assim todos os meses. O valor médio por metro quadrado é de 1.171 euros, o mais elevado desde junho de 2010. Face a abril de 2013, data em que as avaliações estiveram perto de mínimos, a valorização é de 19%, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Houve duas regiões em que a avaliação teve uma subida em cinco anos superior à média do país. Na Área Metropolitana de Lisboa (AML) e no Algarve o valor das casas aumentou 24% para 1.423 e 1.467 euros por metro quadrado, respetivamente. São as zonas do país em que os preços das casas são mais elevados.

Apesar da subida generalizada dos valores da habitação, houve uma região em que a avaliação feita pelos bancos desceu nos últimos cinco anos. No Alto Alentejo, o valor por metro quadrado desceu 1,8% em cinco anos para 807 euros. No Douro, Alentejo Litoral e Lezíria do Tejo as subidas nas avaliações também foram contidas face à média do país, não indo além de aumentos de 2%.

