O autocarro com trabalhadores que vão carregar os carros da Autoeuropa entrou no porto de Setúbal, apesar da resistência dos estivadores em protesto. Veja as imagens acima.

Após uma hora marcada por momentos de tensão, a polícia conseguiu retirar todos os estivadores que bloqueavam a estrada do Porto de Setúbal, com o objetivo de travar os trabalhadores contratados pela Autoeuropa. Os estivadores foram retirados da estrada um a um pela polícia de choque, “para evitar violência”, segundo explicou a comissária Maria do Céu.

