Estas são as moedas menos valiosas do mundo. Uma ‘fala’ português

Em 2016, a escassez de dólares no país (moeda em circulação desde 2009) levou à criação de uma nova moeda nacional, a designada "nota de obrigação". Antes do anúncio desta medida em 2009, as taxas de hiperinflação superaram os 250.000.000%. A adoção desta medida não foi consensual e a moeda continua a ser uma das menos valiosas do mundo.