Greve de motoristas de matérias perigosas O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques (D), acompanhado pelo presidente do (SNMMP), Francisco São Bento (E) falam aos jornalistas no inicio da greve de motoristas de matérias perigosas na CLC - Companhia Logística de Combustíveis, S.A, em Aveiras de Cima, Azambuja. 12 de agosto de 2019. A greve dos motoristas de matérias perigosas começou às 00:00h de 12 de agosto por tempo indeterminado. MIGUEL A. LOPES / LUSA 1 / 16