Big Mac por 1,60€? Veja o preço em todo o mundo

O The Statistics Portal divulgou os dados que apresentam o preço médio do Big Mac em vários países. Este índice é publicado anualmente pelo The Economist desde 1986 e é classificado como um indicador simples do poder de compra individual de cada país. Em 2017 o lucro do McDonald’s alcançou os 4.180 milhões de euros.

Algumas pessoas desconhecem que os cardápios da cadeia são elaborados tendo em conta a cultura e os hábitos alimentares de cada região, no entanto, este hambúrguer é o único alimento disponível em todos os restaurantes do grupo, tem cerca de 503 calorias e continua a fazer a delícia de muitos.

Conheça na fotogaleria acima os preços do Big Mac, em janeiro deste ano, em 54 países.

