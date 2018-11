CFOs têm um papel cada vez digital nas empresas

Os Chief Financial Officers (CFOs) têm um papel cada vez mais fundamental nas decisões de investimento digital nas empresas. De acordo com um estudo da Accenture, os CFOs exercem, atualmente, mais do que apenas uma função financeira, tendo também um papel importante na orientação dos investimentos digitais e na gestão dos seus resultados económicos.

O relatório “The CFO Reimagined: From Driving Value to Building the Digital Enterprise” revela que mais de oito em cada dez CFOs (81%) consideram como uma das suas principais responsabilidades a identificação e segmentação de novas oportunidades de geração de valor para a empresa.

“O papel do CFO tem vindo a evoluir, de contabilista para parceiro e deste para consultor estratégico de toda a empresa, tornando-se o guardião económico dos resultados planeados para os investimentos digitais”, afirma Steve Culp, senior managing director e global head de Finance & Risk na Accenture.

O estudo considera ainda que os CFOs são impulsionadores da agenda digital, com 77% a direcionarem esforços para melhorar o desempenho através da adoção de tecnologia digital e outros 77% a explorarem a forma como as tecnologias disruptivas podem beneficiar toda a organização e ecossistema empresarial.

“A lista de tarefas-padrão do CFO está a evoluir para funções de planeamento estratégico, consultoria e análise, à medida que os CFOs continuam a automatizar as tarefas mais rotineiras de contabilidade, controlo e compliance”, pode ler-se. Atualmente, 34% das tarefas financeiras são automatizadas e segundo o estudo, em 2021 o número pode subir para os 45%.

Assim como o papel de um CFO está em evolução contínua, o mesmo acontece com as competências necessárias para se ser um executivo financeiro. Cerca de 67% dos CFOs reconhece que as competências financeiras vão continuar a afastar-se de competências core financeiras para competências digitais, estatísticas, operacionais e colaborativas avançadas. Oito em cada dez CFOs consideram que o data storytelling é uma competência essencial para os profissionais da área dos dias de hoje.

“Há duas competências que as pessoas procuram num CFO: o background de controlo ou contabilidade versus um cargo mais de estratégia financeira para trabalhar em parceria com o CEO”, explica Chris Weber, CFO e vice-presidente executivo da Halliburton Company. “Com o tempo, penso que a mudança tem sido para este segundo cargo, mesmo que isso signifique que o candidato não seja um contabilista de formação”.

