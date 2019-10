Conheça a composição do novo Governo de António Costa

António Costa já entregou a Marcelo Rebelo de Sousa a lista dos membros do novo governo português. O primeiro-ministro deverá passar a contar com quatro ministros de Estado – no anterior executivo, essa figura não existia. Pedro Siza Vieira passa a número dois de António Costa.

A tomada de posse do XXII Governo Constitucional deverá ocorrer na próxima semana, “depois da publicação do mapa oficial da eleição realizada em 6 de outubro e da primeira reunião da Assembleia da República”.

Esta foi a lista entregue ao Presidente da República por António Costa e que já foi validada pelo Chefe de Estado:

– Primeiro-Ministro – António Costa;

– Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital – Pedro Siza Vieira;

– Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros – Augusto Santos Silva;

– Ministra de Estado e da Presidência – Mariana Vieira da Silva;

– Ministro de Estado e das Finanças – Mário Centeno;

– Ministro da Defesa Nacional – João Gomes Cravinho;

– Ministro da Administração Interna – Eduardo Cabrita;

– Ministra da Justiça – Francisca Van Dunen;

– Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública – Alexandra Leitão;

– Ministro do Planeamento – Nelson de Souza;

– Ministra da Cultura – Graça Fonseca;

– Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Manuel Heitor;

– Ministro da Educação – Tiago Brandão Rodrigues;

– Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Ana Mendes Godinho;

– Ministro da Saúde – Marta Temido;

– Ministro do Ambiente e da Ação Climática – João Pedro Matos Fernandes;

– Ministro das Infraestruturas e da Habitação – Pedro Nuno Santos;

– Ministra da Coesão Territorial – Ana Abrunhosa;

– Ministra da Agricultura – Maria do Céu Albuquerque;

– Ministro do Mar – Ricardo Serrão Santos;

– Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares – Duarte Cordeiro;

– Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro – Tiago Antunes;

– Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros – André Moz Caldas.

(Notícia corrigida às 19h54: no Governo anterior de António Costa não existia a figura de ministro de Estado ao contrário do que foi escrito na versão original do artigo)

