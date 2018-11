Conheça os segredos do primeiro hotel ‘aquário’ do mundo

Porquê nadar com tubarões quando pode dormir com estes animais? Esta é a experiência que o Muraka, o primeiro hotel do mundo debaixo de água, quer oferecer aos seus hóspedes.

Localizado a mais de cinco metros abaixo do nível do Oceano Índico e com paredes de vidro, o Muraka é como que um aquário do dois andares, onde os seus hóspedes vão poder adormecer com os peixes a nadar sobre as suas cabeças.

Leia também: Os 30 melhores locais do mundo para viajar em 2019… um ‘fala’ português

Com abertura prevista para este mês, de acordo com a Business Insider, o hotel subaquático está ligado ao resort Hilton’s Conrad Maldives Rangali Island, o primeiro empreendimento hoteleiro nas Maldivas com villas sobre a água e o primeiro a abir um restaurante debaixo de água.

Uma noite neste aquário de luxo custa cerca de 44 mil euros, ainda sem impostos.

Construir este “coral” – a tradução de “Muraka” – envolveu um investimento de 13,14 milhões de euros.

Clique na galeria e fiquei a conhecer o primeiro hotel do mundo debaixo de água.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.