Saiba quanto vale cada seleção que participa no Mundial da Rússia

O pontapé de saída do Mundial de Futebol dá-se esta quinta-feira, em Moscovo, e coloca frente a frente a seleção anfitriã Rússia e a Arábia Saudita.

Utilizando dados disponibilizados pelo site Transfermarkt , analistas do banco ING calculam que as 32 seleções envolvidas na maior competição futebolística a nível mundial cerca de 10 mil milhões de euros.

As seleções europeias e sul-americanas dominam obviamente a tabela de equipas mais valiosas, sendo que os três melhores jogadores do mundo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar Jr., valem mais do que as nove seleções menos valiosas juntas.

Fique a conhecer, na fotogaleria acima, quanto valem todas as equipas que participam no Mundial, assim como as principais estrelas das 10 seleções mais valiosas presentes na Rússia.

Nota: valores calculados no dia 12 de Junho de 2018.

