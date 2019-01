Contradições de Trump em chinelos esgotam em menos de um mês

Os tweets contraditórios de Donald Trump não são uma novidade. A maioria já reparou. Mas, Sam Morrison foi mais longe: o fotógrafo e artista de 27 anos, a viver em Los Angeles, começou a vender chinelos com os tweets do Presidente norte-americano. Em menos de um mês, vendeu mil pares, esgotando o seu stock.

“A encomenda mínima de materiais era de mil pares e demorou dois meses a chegar. Imprimi à mão os mil pares com uma impressora de calor, embalei e enviei tudo sozinho”, revela Sam Morrison à Business Insider.

Os chinelos fizeram sucesso e chamaram a atenção de vários meios de comunicação como MSNBC, Huffignton Post, Fortune e BBC.

“President Flip Flops: Going back on your word, one step at the time” (Chinelos do Presidente: Voltar atrás com a palavra, um passo de cada vez) é o slogan da marca criada por Sam Morrison, que se dividiu em três coleções: Colégio Eleitorial, Síria e Fontes. Cada par custou 27,99 dólares (cerca de 24,56 euros) e estavam disponíveis cinco tamanhos. E ainda, 10% de cada venda foi doada à ACLU – União Americana pelas Liberdades Civis.

O criador afirma que os chinelos estão “permanentemente esgotados”. Dado que Sam Morrison trabalha a tempo inteiro numa indústria de marketing, conciliar os dois negócios requer um grande esforço, pelo que os President Flip Flops foi uma “edição limitada”.

