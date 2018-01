Davos, a cimeira que junta Trump, Guterres e Elton John

Só arranca oficialmente amanhã, dia 23, mas esta segunda-feira já deverá começar a sentir-se o movimento de líderes mundiais, empresários e celebridades na pacata cidade de Davos, na Suíça.

A 48ª edição do Fórum Económico Mundial ficará marcada pela presença do presidente dos Estados Unidos, algo que não acontecia em Davos desde 2000, quando Bill Clinton compareceu. Donald Trump fará um discurso na próxima sexta-feira, dia do encerramento do Fórum.

Segundo a organização, a edição deste ano da cimeira irá reunir um número recorde de líderes mundiais. Além de Trump, estarão presentes figuras como Theresa May, Emmanuel Macron ou Justin Trudeau.

Leia também: Davos. Portugal parte à conquista da montanha do dinheiro

O Governo português também estará representado pelo primeiro-ministro, António Costa, e o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

“Criar um futuro partilhado num mundo fraturado” foi o mote escolhido para a edição deste ano do Fórum Económico Mundial. No centro dos debates estarão temas como as alterações climáticas, a Inteligência Artificial ou o aumento das desigualdades económicas.

Para esta segunda-feira está agendada uma conferência de imprensa com Christine Lagarde, logo após a divulgação das previsões atualizadas do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia global.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.