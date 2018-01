Dez riscos que ameaçam o mundo, segundo o Fórum Económico Mundial

Nos últimos anos, as tendências protecionistas regressaram em força ao panorama político. O Fórum Económico Mundial refere que “o Brexit, Trump e as políticas protecionistas minam a globalização como a conhecemos”. Isso pode ameaçar as regras multilaterais que equilibram o comércio mundial e ter consequências “adversas” na atividade económica e no emprego, levando a uma maior descontentamento dos cidadãos.