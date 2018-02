Portugal melhora posição no ranking dos países com mais miséria

Portugal voltou a melhorar no índice que avalia o índice de miséria (misery index) das economias. O país ocupa o 25.º lugar no ranking elaborado pela Bloomberg, quando em 2017 ocupava o 22.º lugar. A Venezuela foi considerada pela quarta vez consecutiva a economia mais miserável do mundo. O índice publicado esta semana conjuga as perspetivas de evolução da taxa de inflação e do desemprego.

O país liderado por Nicolas Maduro ocupa o primeiro lugar, com 1872 pontos. A liderança destacada resulta da hiperinflação, que terá atingido os 2400% em 2017, segundo o Fundo Monetário Internacional; em 2018, a taxa de inflação deverá ser ainda maior: 13.000%, antecipa a instituição liderada por Christine Lagarde.

A Tailândia voltou a ser considerada a economia menos miserável do mundo, com apenas 2,5 pontos. Em segundo lugar surge Singapura, com 3,2 pontos; Japão e Suíça estão empatados no terceiro lugar com 3,6 pontos.

Nota ainda para Roménia e México. O país do leste europeu somou 16 posições no índice de miséria, depois de o banco central ter aumentado as taxas de juro para mitigar os efeitos da subida prevista de 3,3% da taxa de inflação para 2018. O México fez o contrário: baixou 16 lugares por causa da baixa taxa de desemprego e do otimismo do banco central.

Este índice da Bloomberg é elaborado com base no conceito que a baixa taxa de inflação e de desemprego são indícios de quão positivo é o estado da economia. Mas a própria agência alerta: baixos preços podem ser sinal de pouco procura e baixas taxas de desemprego podem ser sinal de que muitas pessoas estão à procura de melhores trabalhos.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.