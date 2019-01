Para onde vão viajar os portugueses em 2019?

É às segundas, terças e quartas-feiras que os portugueses se dedicam a reservar viagens. Em média, fazem-no com 42 dias de antecedência e quase metade dos viajantes usa o telemóvel para pesquisar o destino das próximas férias. Os dados foram revelados esta terça-feira pela empresa de viagens eDreams ODIGEO, na terceira edição do relatório European Traveller Insights.

Segundo a publicação, os destinos que mais cresceram nas preferências dos portugueses no ano passado foram a Ilha do Sal, em Cabo Verde, a cidade italiana de Florença e a ilha de Malta (ver fotogaleria). O aumento da procura também foi significativo para os países do norte da Europa, como Finlândia e Suécia, para onde as reservas cresceram mais de 70%.

Já os destinos mais procurados continuam a ser os mais próximos. Paris, Londres e Barcelona dominam as escolhas dos viajantes nacionais. No top 10 constam ainda Ponta Delgada, Madrid e Funchal, bem como Porto, Amesterdão, Lisboa e Genebra.

O relatório revela ainda quais são as tendências para 2019, com base nas reservas que já foram feitas no portal de viagens. Banguecoque, na Tailândia, é o destino que mais deverá crescer no novo ano, com um aumento da procura a rondar os 130%.

Acima de um aumento de 100% das reservas está ainda Bruxelas, na Bélgica. O top das preferências para 2019 inclui ainda Berlim, Rio de Janeiro e Frankfurt, com um aumento das reservas acima dos 50%. Funchal e Ponta Delgada mantêm-se como tendências este ano, tal como Barcelona e Madrid.

O estudo conclui ainda que em 2018, 35% dos viajantes portugueses fizeram viagens curtas, de três ou quatro dias, enquanto 22% optaram por deslocações de duração média, entre sete e 13 dias.

Entre os viajantes de toda a Europa o destino que mais se destacou em 2018 foi a Rússia, devido à realização do Mundial de Futebol. Durante a competição, as reservas aumentaram 495%. No conjunto do ano a subida foi de 51%. Em Portugal as reservas para a Rússia cresceram em média 62% face a 2017. Durante as semanas da competição, que decorreu entre junho e julho, as reservas aumentaram perto de 200%.

No top dos destinos que mais cresceram nas escolhas dos viajantes europeus seguem-se a Finlândia, Egito, Noruega e Tunísia. Estes devem, aliás, continuar no topo das preferências dos europeus em 2019, juntamente com destinos como as Filipinas e a Namíbia, para onde as reservas para 2019 feitas em 2018 aumentaram cerca de 40%.

