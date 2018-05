Esta moeda portuguesa rara pode valer uma pequena fortuna. Conheça o valor

A plataforma de leilões portuguesa Catawiki tem a leilão uma moeda portuguesa tão rara que leva os especialistas a acreditar que o seu valor pode ficar entre os 16 e os 18 mil euros. Trata-se de uma moeda de prata de 480 Réis, do ano 1703, que se distingue pela diferença dos cunhos destas moedas.

Atualmente, só existem três exemplares no mundo e já foi leiloada por 25 mil euros numa outra plataforma de leilões.

Na Catawiki pode encontrar-se um leilão só de moedas portuguesas, composto atualmente por 145 lotes, com uma receita estimada acima dos 145 mil euros.

O especialista em moedas portuguesas, Hélder Silva, explica as características desta moeda rara: “O Cruzado de prata distingue-se como uma das mais belas moedas portuguesas, quer pelos cunhos quer pelas dimensões. As faces mostram, no anverso, as armas reais e, no reverso, a cruz de Cristo com a legenda adotada – IN HOC SIGNO VINCES (com este símbolo vencerás) – já desde o tempo de D. João III”.

O leilão começou a 11 de maio e só no primeiro dia chegou aos 9 mil euros. Pode ser acompanhado em tempo real e termina a 21 de maio, às 19h00.

A Catawiki é uma das maiores plataformas de leilões online na Europa. Foi fundada em 2008 por uma comunidade para colecionadores e, atualmente, é o principal ponto de encontro online para vender e comprar objetos únicos. Até ao momento, a Catawiki reuniu financiamento na ordem dos 86 milhões de euros de investidores internacionais.

