Estará a dislexia ligada ao sucesso? “Tubarões” do Shark Tank garantem que sim

Já por várias vezes referiu a doença em entrevistas e é um conhecido apoiante de empresários que sofrem do mesmo problema. Branson garante que ser disléxico acabou por obrigá-lo a manter um estilo de comunicação simples e direto, e a delegar responsabilidade nos outros. Foi também a doença que incutiu no empresário um hábito que acabou por se tornar "numa das mais importantes ferramentas de trabalho": toma notas de tudo ao longo do dia. Fotografia: REUTERS/Suzanne Plunkett