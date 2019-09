Estas são as 10 melhores cidades do mundo para se viver

Desengane-se se achar que as cidades mais habitáveis são os grandes centros como Nova Iorque ou Londres. O novo ranking de habitabilidade da Economist Intelligence Unit, citado pela Bloomberg, revela que as cidades com melhores condições para se viver são cidades mais regionais.

A dominar o top 10 estão a Austrália e o Canadá, com três cidades cada uma. Melbourne, Sydney e Adelaide estão classificadas em como oferecem a melhor qualidade de vida aos australianos, enquanto Calgary, Vancouver e Toronto são as melhores localizações no norte da América. Mas a melhor cidade para se viver localiza-se na Europa.

“No geral, o nosso index permanece dominado por cidades de médias dimensões dos países mais desenvolvidos”, indica o relatório, destacando a educação de elevada qualidade, cuidados de saúde públicos bem financiados e sistemas de transportes públicos funcionais. As cidades que figuram o ranking, com uma população entre os 300 mil e um milhão, atingiram o ponto ideal entre a sobrepopulação e o subdesenvolvimento.

No extremo oposto, estão Caracas, na Venezuela, Argel, na Argélia, e Duala, nos Camarões, como as cidades menos habitáveis do mundo.

