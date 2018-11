Estas são as cidades mais caras do mundo para trabalhar

As cidades que mais atraem trabalhadores estrangeiros continuam a ser Londres e Nova Iorque, mas serão as mais caras para viver? Conheça na fotogaleria quais as cidades que estão no top das mais caras para trabalhar.

A Grande Maçã continua a atrair estrangeiros mas o custo médio de vida já não é o mesmo. Na Europa, as cidades mais caras para se viver também têm vindo a encarecer. Este ranking é possível construir olhando para os gastos anuais por cada trabalhador.

Segundo o espanhol Expansión, a média do custo de vida/trabalho das cidades europeias situa-se acima da média mundial, que também tem vindo a aumentar.

No Brasil e no Dubai, por exemplo, o custo médio de vida tem vindo a baixar. A Ásia continental, por outro lado, está a ficar mais cara. Na cidade mais cara do ranking, o custo anual ultrapassa os 48 mil euros por pessoa.

Percorra a fotogaleria e descubra quais as cidades que estão no top das mais caras para trabalhar.

