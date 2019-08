Estas são as dez ruas mais caras para comprar casa em Portugal

As ruas mais caras para se comprar casa dividem-se entre Lisboa, Cascais e Algarve. Os preços começam a rondar os dois milhões de euros. Mas comprar uma casa na rua mais cara de Portugal custa em média 2,9 milhões.

É no Algarve, mais concretamente na Quinta do Lago, onde se vendem as casas mais caras, de acordo com um estudo do Idealista, o marketplace imobiliário de Portugal. O segundo lugar vai para a zona da Estrela, em Lisboa, com um preço médico de 2.788.462 euros, seguida uma morada em Cascais, na Quinta da Marinha, onde o preço médio da habitação está fixado em 2.562.174 euros.

Pelo Algarve, o portal de anúncios imobiliários destaca ainda as zonas de Lagos e Albufeira.

