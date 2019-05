Há 15 anos que a Sociedade Internacional de Notas Bancárias (IBNS, na sigla em inglês) vota as melhores e mais bonitas notas do mundo e entrega o prémio “Bank Note of the Year Award” ao banco vencedor.

Com mais de 150 novas notas lançadas em todo o mundo em 2018, apenas 10% tinham um desenho suficientemente diferente para poderem ser nomeadas, indica o El País. A vencedora deste ano é a nota vertical de 10 dólares do Canadá.

México, Noruega, Bahamas e Austrália são alguns dos países que entraram na corrida. Clique na galeria e saiba quais são as notas mais bonitas do mundo.

