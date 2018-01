Estas são as novas tabelas de IRS para 2018. Muita coisa mudou

Uma das medidas mais caras do governo, aprovada em Orçamento do Estado, é a alteração às tabelas de IRS.

Em vez dos cinco escalões que tinha desde 2013, o IRS passa a ter sete escalões de rendimento coletável. Este alargamento foi feito através de mexidas nas taxas e patamares de valores do 2º e 3º escalões o que assegura que, no próximo ano, todos os contribuintes com um rendimento mensal abaixo dos 3250 euros vão pagar menos de imposto.

Esta redução terá reflexo na carteira já a partir do início deste ano no caso dos pensionistas e trabalhadores por conta de outrem porque, como referiu ao Dinheiro Vivo fonte oficial do Ministério das Finanças, as tabelas de retenção na fonte serão ajustadas de forma a refletir esta mudança nos escalões e produzirão efeitos a partir de janeiro.

Os contribuintes com um rendimento mensal acima dos 3250 euros também terão um desagravamento do IRS porque a sobretaxa de 3,5% foi eliminada.

