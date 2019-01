Estas serão as 10 maiores economias mundiais em 2030

Sete das 10 maiores economias do mundo em 2030 serão de países emergentes. A previsão é do banco Standard Chartered Plc, que fez uma projeção com base em paridades de poder de compra e PIB nominal dos países.

Qual é a economia que vai destronar a norte-americana, a maior do mundo na atualidade, daqui a onze anos? Em declarações à Bloomberg o banco adianta que a tendência será para que a quota das nações na economia mundial convirja com a fatia que detêm da população mundial.

Veja na fotogaleria (ou clique aqui) o ranking das economias que deverão tornar-se nas maiores do mundo em 2030.

