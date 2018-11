Estes (multi)milionários não têm herdeiros para as suas fortunas

É capaz de ser uma das caras menos conhecidas do Facebook, mas Dustin esteve ao lado de Mark Zuckerberg na Universidade de Harvard em 2004. Foi o responsável pela tecnologia do site do Facebook, mas acabou por deixar o cargo em 2008, para fundar a sua própria empresa Asana. Tem 34 anos e até agora não tem filhos que possam vir a herdar a sua vasta fortuna.