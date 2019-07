Estes são os 10 melhores telemóveis do momento

O Pixel 3 é de facto melhor que o Pixel 3a, mas a diferença de preços não compensa, já que o segundo tem a mesma câmara traseira, apenas um processador menos potente. Na opinião do especialistas do El Mundo, este telefone tira melhores fotografias do que a versão atual do telefone, que custa 1.000 euros. Pode haver telefones com mais câmaras que fazem mais coisas, como zoom ou fotos de grande angular, mas isso é realmente a coisa mais importante? Especialmente pelo preço.