Os 15 melhores países para se viver

A Organização das Nações Unidas (ONU) publicou recentemente a última versão do Relatório de Desenvolvimento Humano. Este documento é publicado desde 1990 e contém um estudo de base analítica e empírica sobre vários pontos relativos às tendências de desenvolvimento.

Neste relatório são avaliados indicadores como a esperança média de vida, saúde, educação, igualdade de género e qualidade financeira em mais de 200 países. Na nossa fotogaleria pode ver os 15 países que reuniram uma maior cotação neste parâmetros e são, por isso, os melhores países do mundo para se viver. Portugal está fora do top 15, ocupando o 41º lugar do ranking.

