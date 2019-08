Estes são os 25 municípios com as casas mais caras

O metro quadrado em Lisboa já ultrapassa os 4500 euros, tornando a capital portuguesa no município mais caro do país. Os dados são do Idealista, marketplace imobiliário, que revelou quais são os 25 municípios mais caros de Portugal.

Lisboa leva a medalha de ouro, com o metro quadrado a custar 4516 euros. Mas o top 5 é composto ainda por Cascais (3286 euros/m2), Grândola (3188 euros/m2), Oeiras (2948/m2) e Porto (2718/m2).

No ranking, 11 dos municípios mais caros estão localizados no Algarve. Com Lagos a liderar, seguem-se Loulé, Lagoa, Albufeira, Tavira, Portimão, Faro, Silves, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Olhão.

Para o cálculo do preço médio utilizado no estudo, foram eliminados os anúncios atípicos e com preços fora do mercado. “Calculámos o valor mediano, em vez do valor médio. Com esta mudança, para além de tornar o estudo mais próximo da realidade do mercado, homologámos a nossa metodologia com as que se aplicam em outros países para a obtenção de dados imobiliários”, explica o Idealista.

