Estes são os destinos com alojamento mais barato em Portugal

O portal de alojamento para férias HomeAway analisou os preços das casas em Portugal, em 2017, e concluiu que o Funchal foi o destino mais barato, com uma média de 18€ por pessoa, por noite. No lado oposto está o Carvoeiro, no Algarve, a ocupar o topo da lista da escolha mais cara, com um preço por noite de 36€ por pessoa.

A responsável de comunicação da HomeAway, SofiaDias, confirma que “reservar alojamentos para férias é um tipo de estadia com tarifas estáveis, incluindo nas grandes cidades, o que permite aos viajantes manter os seus orçamentos”.

A nível internacional, Londres registou a maior redução de preço em 2016. Os portugueses pagaram em média 46€ por noite, menos 10% face ao ano anterior. Madrid foi o destino onde se registou um maior aumento de preço comparativamente a 2016. No ano passado, uma noite num alojamento da capital espanhola custou 34€, mais 35% do que em 2016.

A HomeAway revelou que os turistas americanos gastaram mais dinheiro em Portugal em reservas desembolsando em média 46€ por noite no país. Em segundo lugar, foram os australianos que mais desembolsaram em terras lusas, com uma média de 44€ por noite. Contrariamente, polacos, franceses e espanhóis são os viajantes que menos pagaram por noite.

