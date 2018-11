Estes são os países que pagam salários mais altos a estrangeiros

Um estudo do HSBC mostra que cerca de 75% das pessoas que trabalham no estrangeiro, os expatriados, têm as dívidas saldadas e constituíram poupança desde que se mudaram. Um terço afirmou ter o poder de investir em propriedades, quase metade tem mais dias de férias e uma em cada cinco pessoas faz mais doações para a caridade.

Os números revelam que ter mais dinheiro significa ter mais confiança e menos medo do futuro, de acordo com a análise da instituição, que elaborou um ranking com os países que pagam os salários mais altos aos expatriados.

