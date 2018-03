Europa domina ranking das 10 cidades mais caras do mundo

É na Europa, mas não na zona euro, que estão cinco das dez cidades mais caras do mundo para viver. O ranking de 2018 da Economist Intelligence Unit fez as contas ao custo médio de 150 bens em 133 cidades de todo o mundo e elegeu o Velho Continente como a maior surpresa desta edição.

Ainda assim, o título de cidade mais cara do mundo pertence, pelo quinto ano consecutivo, a Singapura. Não há outra região do mundo onde comprar e manter um carro seja tão caro, por exemplo. É ainda a terceira cidade do mundo onde comprar roupa é mais dispendioso.

Outras cidades asiáticas, como Tóquio e Osaka, desapareceram do top 10, em parte devido à baixa inflação. A capital japonesa, que até 2013 ocupou o primeiro lugar do ranking, caiu sete posições em relação ao ano passado.

Em sentido inverso, o estudo da Economist destaca a subida em flecha de Tel Aviv. Há apenas cinco anos a cidade israelita sem sequer surgia no top 30. Hoje ocupa a nona posição devido à valorização da moeda, mas também ao aumento do custo de alguns bens. A cidade é, por exemplo, a segunda mais cara do mundo onde o preço do álcool é mais elevado.

Já entre as cidades da Europa Ocidental, o grande destaque vai para a capital francesa, que mantém uma posição estável neste top desde 2003. Mas há mais quatro metrópoles europeias entre as dez cidades mais caras para viver. No entanto, destas, só Paris faz parte da zona euro.

A ausência mais notada do estudo da Economist são as cidades norte-americanas, que desapareceram por completo do mapa das mais caras, devido à desvalorização do dólar em 2017. Nova Iorque, que tinha lugar cativo na lista, caiu quatro posições face ao ano passado. Ocupa hoje o 13º lugar. Encher um carrinho de compras, por exemplo, é hoje 50% mais caro em Seul do que em Nova Iorque.

