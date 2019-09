Falámos com advogado de Greta Thunberg. “Sim, podemos fazer a diferença”

Aos oito anos, Greta Thunberg assistiu a um documentário na escola sobre algo chamado "alteração climática" e desde logo lembra-se de ter ficado verdadeiramente assustada. Quando o documentário terminou, os colegas de Greta seguiram em frente com as suas vidas. Mas, para Greta, tornou-se numa missão. Assim que ficou a saber mais sobre o tema da crise climática, não conseguiu “entendê-la” nem percebeu porque não era combatida. Parou de comer, parou de falar, chegou mesmo à depressão. Por fim, Greta fez todas as pesquisas possíveis para recolher informações sobre as mudanças climáticas e as suas causas. Começou a mudar os seus próprios hábitos para diminuir a sua própria 'pegada de carbono' e dedicou-se ao ativismo. Em agosto de 2018, começou a protestar fora do Parlamento sueco durante o horário escolar com uma placa pintada com as palavras "Skolstrejk for Klimatet" ("Greve Escolar pelo Clima") e, assim, inspirou organizações e um movimento jovem mundial. Greta continua a voltar - todas sextas-feiras - e a inspirar centenas de milhares de crianças.