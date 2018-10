Grupo WC Beautique Hotels estreia-se no negócio das residências assistidas

O grupo The Beautique Hotels, dono dos Figueira e WC Beautique Hotels, prepara-se para expandir a sua atividade para o segmento das residências assistidas para séniores. A empresa acaba de anunciar em comunicado a inauguração, no próximo dia 1 de novembro, em Lisboa, do espaço Plenus, para alojamento permanente ou temporário.

Localizado junto à histórica Avenida Almirante Reis, disponibilizará 15 quartos (individuais ou duplos), assim como um conjunto de serviços, como apoio 24 horas, acompanhamento médico semanal e de enfermagem diário, fisioterapia, terapia da fala, ginásio, cabeleireiro e estética.

O espaço, segundo o grupo, “terá como principal objetivo ajudar no bem-estar e qualidade de vida de pessoas com idade mais avançada, a nível temporário ou permanente”. Para tal, contará com uma equipa permanente de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares de geriatria e animadores socio-culturais, para proporcionarem cuidados, experiências e uma maior qualidade de vida aos seus residentes.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.