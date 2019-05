Esta ilha no rio Tejo está à venda. De frente para Lisboa

Situa-se no rio Tejo, tem vista para a cidade de Lisboa e um extenso areal. Esta pequena ilha localizada entre as pontes Vasco da Gama e 25 de abril, está à venda por 800 mil euros na plataforma Imovirtual.

A Ilha do Rato tem 45.600 metros quadrados de terreno estéril com pastagens e uma ruína com cerca 270 metros quadrados – área onde é possível construir. Existe ainda um furo de água potável. Metade da área da ilha é de domínio público, sendo a restante propriedade privada.

A história da Ilha do Rato é anterior ao século XVII. Em 1868 foi doada pelo rei D. Luís a um cabo, passando depois por vários proprietários. Em 2001 foi comprada por 100 mil euros e 12 anos depois foi leiloada por 260 mil euros a um proprietário incógnito.

