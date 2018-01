Herdade Maria da Guarda bate novo recorde de produção de azeite

A Herdade Maria da Guarda bateu um novo recorde de produção, com 2 milhões de quilos de azeite, e dessa forma a campanha 2017/18 representa cerca de 2% da produção nacional, o que mantém esta a casa agrícola do Alentejo no top dos produtores portugueses.

Para João Cortez de Lobão, acionista da Casa Agrícola Cortez Lobão, “num ano em que muitos setores da agricultura foram fortemente afetados pela seca, conseguimos ter uma colheita muito boa e aumentar novamente a produção de azeite na Herdade Maria da Guarda. Voltamos a focar-nos na exportação e notamos uma maior procura internacional, que reconhece a qualidade do nosso azeite e que não consegue produzir em quantidade suficiente”.

O azeite produzido destina-se na totalidade à exportação, tendo como principais mercados Itália – o maior exportador do mundo de azeite embalado, mas que tem registado sucessivas quebras de produção própria. Os grandes embaladores italianos têm cada vez mais vindo procurar em Portugal azeite de qualidade superior.

O acionista acrescenta, que “a Olivum, de que a Herdade Maria da Guarda faz parte, deverá ter registado entre os seus associados um valor recorde superior a 250 milhões de euros de produção na presente campanha”. E, adianta que “este é claramente um sector em crescimento que contribui fortemente para a produção agrícola nacional e consegue atrair novos talentos para o sector e criar mais emprego na região”.

Planta mais 120 mil oliveiras

Os valores de produção desta campanha estão associados a um ciclo de investimentos efetuados pela Herdade Maria da Guarda num valor a rondar os 5 milhões de euros, consubstanciados na aquisição de mais terrenos na região; na plantação de mais 120 mil oliveiras – aumentando o olival para 1,3 milhões de oliveiras –; na aquisição de uma máquina “apanhadora cavalgante” e de dois novos tratores, para além da contratação de novos colaboradores.

Este novo investimento “vai-nos permitir aumentar o olival, beneficiar diretamente a produtividade e a rapidez com que apanhamos a azeitona e a transportamos para o lagar, preservando a qualidade da azeitona, e aumentar a eficiência da capacidade instalação do nosso lagar”, conclui João Cortez de Lobão.

Também conhecido por “ouro líquido”, o azeite é um dos produtos com mais qualidade produzidos em Portugal e a Herdade Maria da Guarda, pela sua dimensão, volta a ser responsável por cerca de 2% da produção nacional, reforçando assim a sua posição enquanto empresa portuguesa independente, das maiores e mais eficientes na produção de azeite. Em conjunto com o seu lagar, o olival produz 100% de azeite virgem extra, de qualidade superior e com acidez entre 0,2 e 0,5%.

A Herdade Maria da Guarda contribui também para uma pegada ecológica positiva. As 1,3 milhões de oliveiras da Herdade Maria da Guarda produzem anualmente oito toneladas de oxigénio para o país. Cada duas oliveiras, por exemplo, limpam da atmosfera a poluição anual de um automóvel.

Situada no Alentejo, a Herdade Maria da Guarda beneficiada pelos canais de distribuição de água da Barragem do Alqueva e pelo tipo de olival em sebe que aumentou e está plantado ao longo de 2000 km de mangueiras de rega gota-a-gota nos seus terrenos, conseguiu obter melhorias de eficiência na presente campanha.

