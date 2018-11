Nicolas Cage, sobrinho de Francis Coppola, parece demonstrar que as dificuldades financeiras são de família. No pico da sua carreira, Cage chegou a ganhar 34 milhões por ano, mas cedo começou a cair. As compras excêntricas, como uma ilha nas Bahamas, é apenas um exemplo das más escolhas que o levaram à falência. Apesar disso, o ator tem-se esforçado na sua carreira do cinema e hoje é avaliado em 21,4 milhões de euros.