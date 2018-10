Investir em casas para arrendar pode dar dinheiro. Mas também há custos

Em Lisboa, o valor do arrendamento subiu mais de 20% só no último ano, para uma média mensal de 830 euros para imóveis usados e 1070 euros para novos. E mesmo nos arredores das grandes cidades, os preços dispararam: em 2009 era possível encontrar um T2 na periferia de Lisboa por 300 euros, mas agora são necessários 500. No grande Porto a renda média aumentou perto de 200 euros.

Embora não se adeque a todas as carteiras, o investimento em imobiliário continuar a ser considerado, por muitos, um dos mais rentáveis. A Deco fez as contas e diz que o negócio não é tão rentável assim: para quem está sujeito a uma taxa média de IRS de 24,5%, a rentabilidade de uma casa localizada nas principais zonas residenciais das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto varia entre os 2,4% e os 4,5%. E aconselha a ter em conta, antes de avançar com a compra de imóveis para arrendar, três fatores determinantes: o preço do imóvel, os riscos de incumprimento e os custos associados à casa.

Se está a pensar em investir em casas para arrendar, saiba que há vários custos que tem de ter em conta. Conheça-os.

