José Augusto Duarte: “Temos de defender a nossa soberania económica”

Apresentou credenciais ao presidente da China, Xi Jinping, a 5 de dezembro, em Pequim. Entretanto, numa curta passagem por Lisboa onde participou no seminário diplomático, o novo embaixador de Portugal na China aceitou conceder a primeira grande entrevista ao Dinheiro Vivo. Antes, foi assessor para as relações internacionais do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e, anteriormente, foi embaixador de Portugal em Moçambique, tendo recebido o prémio de melhor embaixador do ano pelo seu desempenho em Maputo, e que foi entregue pela Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP).

“A China ao investir pesado em Portugal suscita a concorrência e o desconforto dos concorrentes”.

Que estratégia leva na bagagem para a China? Quais serão as grandes prioridades desta missão?

As grandes prioridades, de acordo com o que está estabelecido pelo governo português e também com o Presidente da República, é reforçar as relações bilaterais a todos os níveis. Ao nível das trocas comerciais, neste momento temos um défice na nossa balança comercial: o que vendemos à China dá para pagar apenas 52% daquilo que compramos, portanto temos de tentar exportar mais para a China e também podemos importar mais da China do que importamos agora. A China tem vindo a crescer na importância do nosso comércio externo e produz hoje uma tecnologia de ponta e qualidade de serviços que não é ainda conhecida dos portugueses. Era bom que tivéssemos produtos de alta gama que a China produz e que nós temos pouco. Temos capacidade de importar muito mais e de dar um lugar de destaque ainda maior à China como um dos nossos grandes fornecedores. Mas também temos capacidade para ir muito além daquilo que são as nossas exportações para a China: em 2016 não chegavam a mil milhões de euros; a China é o segundo maior consumidor de produtos de luxo: 27,5% do que se produz no mundo é consumido pela China; e nós devemos entrar nessa faixa de mercado, em algumas províncias concretas, que poderão estar sensíveis a produtos portugueses. A grande prioridade é tentar contribuir para um incremento nas trocas comerciais. Depois, continuar a captar investimentos chineses para Portugal. São muito bem-vindos e foram muito importantes para a estabilidade da nossa economia na altura da crise e estes investimentos ajudaram a fixar os empregos e a criar novos, porque não foram investimentos de meras operações financeiras, foram estratégicos, em que quem investiu pretende desenvolver e expandir e isso também nos interessa bastante. Esses investidores foram e são bem-vindos e seria importante termos investimento noutras áreas produtivas.

Já temos investimento chinês na energia, banca, seguros. A que outras áreas se refere?

A criar coisas novas, que sejam mesmo indústria. Uma das coisas que mais exportamos para a China são componentes automóveis. A China está muito apostada no combate às alterações climáticas, em respeitar o Acordo de Paris, e, nesse âmbito, estão muito empenhados em criar carros elétricos. Nós temos capacidade, na nossa engenharia, de produzir componentes para depois eles fazerem a montagem, ou o contrário. Temos interesse nessas parcerias e seria importante que a China investisse em áreas produtivas industriais, mas também podia ser nas áreas portuárias, de transportes, que são estratégicas para o desenvolvimento de uma economia e para a ligação comercial entre Portugal e a China e a inserção de Portugal na One Belt, One Road Initiative, do presidente Xi Jinping. Terceiro, reforço dos contactos institucionais ao mais alto nível. Não esqueçamos que Portugal tem assinado com a China, desde 2005, uma parceria estratégica. São poucos os países ocidentais que o têm, Portugal teve a sorte de o assinar e é um acordo-quadro daquilo que são áreas em que se pretende desenvolver a nossa relação.

“O mundo inteiro está a bater à porta da China. Ainda agora vimos Macron a ir à China e a querer uma grande aliança com a China e não estão propriamente com receio”

Na prática, esse acordo poderá ter que impacto económico?

Esse acordo deve ser estimado, aprofundado e dinamizado, ser um instrumento de trabalho para reforçar as trocas de contactos entre as administrações chinesa e portuguesa, em áreas de interesse comum: ensino superior, investigação científica e tecnológica, justiça, desporto, cultura. São áreas em que temos interesse darmo-nos a conhecer melhor à China. Conhecer melhor é gostar mais e isso significa criar uma privacidade na relação que só pode ser mutuamente benéfica.

Hoje essa relação próxima ainda não existe?

Existir, existe, mas não na dimensão que achamos desejável. Temos um contacto muito antigo com a China e não temos, nessa longa história de contacto bilateral, nenhum trauma de conflito. Há uma relação desde 1513 e isso deve ser valorizado, apreciado e estimado pelos portugueses e pelos chineses. Temos muitos interesses em que podemos desenvolver essa parceria estratégica aos mais altos níveis. Farei tudo para ter as mais altas autoridades chinesas em Portugal e também para levar os nossos governantes o mais possível à China.

Há alguma visita de Estado, de um lado e de outro, agendada?

Trabalharei nesse sentido, não posso confirmar quando, mas esse será um grande objetivo.

Além dos três eixos prioritários disse haver um quarto. Qual é?

Há um que é complementar e indispensável a todos os outros que é a cultura. Para criarmos uma imagem de marca da nossa economia temos de criar uma imagem de marca da nossa cultura. Temos de ser conhecidos na China, porque se nos conhecerem podem-nos apreciar mais e aí compram mais os nossos produtos. Há países que são conhecidos pela alta qualidade da sua engenharia, como a Alemanha, ou pelo design, como a Itália.

“Há de haver gente que não gosta muito ou vê com desconfiança o investimento chinês mas a mesma coisa havia quando eram os espanhóis ou os angolanos”

E como é visto um produto português?

Não é suficientemente conhecido para criar essa imagem e a cultura é muito importante, valoriza-nos, prestigia-nos.

A cultura pode ter um papel económico?

Tem um grande papel! Se faz um evento de divulgação económica, apenas, é só mais um evento de produção económica, mas se o fizer associado a um elemento cultural é uma coisa muito concreta, valoriza-se mutuamente. Precisamos de trazer os nossos criadores artísticos e de design, os nossos músicos à China, porque eles são a imagem do que melhor se produz no país e isso contagia positivamente. É importante termos uma aposta determinada, não tímida, de levarmos o bom teatro, os bons bailarinos, intérpretes e músicos e eu estarei apostado nisso.

Nas trocas comerciais, fala-se nesta relação estratégica, mas depois o comércio é escasso. Qual a razão e como ajudar?

As nossas exportações concentram-se na Europa e é natural. Depois, nos países de língua portuguesa, porque as empresas se adaptam e conhecem melhor as leis e regras locais. Sentimo-nos mais em casa em Angola e Moçambique, porque conhecemos a língua. A China é para nós inacessível e temos dificuldade em conhecer as leis e em adaptarmo-nos.

Por que razão acredita que isso vai mudar?

Porque é inevitável. As nações sobrevivem e progridem em função da sua flexibilidade e capacidade de se adaptarem aos contextos. O contexto atual não é o mesmo de há 30 anos: precisamos de sair da dicotomia Europa-Países de Língua Oficial Portuguesa. Para darmos o salto para o século XXI precisamos de não abandonar os nossos mercados tradicionais, mas temos de criar novos parceiros na economia global. Ninguém ignora que a China é um ator incontornável da geoeconomia do século XXI e, se estamos alheados dessa potência, somos reduzidos a aspetos menores da nossa capacidade de afirmação económica. Precisamos de vencer na China para singrar no mundo e assegurarmos uma vitalidade da nossa economia que não pode ficar apenas dependente do mercado interno ou de outros aspetos que têm que ver apenas com a tradição. A China puxa pelo melhor que há de nós: o espírito determinado, a ambição, o não ter medo da adversidade e querer vencer, o ser verdadeiramente cosmopolita, o não ter medo da concorrência. Não vamos concorrer com os chineses, vamos concorrer com os americanos e ocidentais, que exportam os mesmos produtos que nós para a China. Se formos mais afirmativos e tivermos maior capacidade de sucesso na China seremos mais respeitados na Europa e nos países de língua portuguesa estamos muito mais vulneráveis.

Com a Europa a crescer pouco e a África lusófona em crise, poderá ser a Ásia a nossa saída?

Poderá haver várias saídas, o que acho é que esta saída é incontornável. Se não apostarmos naquele ator geopolítico fundamental para o século XXI, não estamos a par do que está a acontecer no mundo, estamos a alienar-nos a a reduzir-nos a uma dimensão que não é a que queremos para o futuro.

Que outras áreas, além dos componentes automóveis, poderão ter potencial de exportação?

É simples: a Embaixada de Portugal fica num bairro comercial de Pequim. Se formos a pé, a primeira loja é Christian Louboutin, depois Balmain, BMW, Godiva… não acaba mais e estão todas cheias. Há uma apetência imensa na China atual, em determinada classe social, com maior capacidade de consumo, por produtos de alta qualidade ocidental.

“A China não investiu mais em Portugal do que noutros países europeus e essa é uma imagem deturpada que foi dada em Portugal. A China investiu muito, de repente em pouco tempo, mas há mais países europeus onde o valor global do investimento chinês é muito superior a Portugal”.

Portugal tem as marcas necessárias para esse segmento?

Os portugueses têm toda a capacidade de concorrer com marcas suas, como os sapatos de Luís Onofre ou os vinhos que têm ganho provas cegas internacionais. Os chineses não os compram, porque não os conhecem, não é porque não têm qualidade.

Falta trabalho de marketing?

Nós não fizemos ainda todo o trabalho, no conjunto. Temos de estar todos juntos para, entre Estado e setor privado, nos potenciarmos e ajudarmos a singrar lá. Os empresários portugueses têm interesse em vencer na China e eu tenho interesse que eles sejam bem-sucedidos, é uma coisa que pode acontecer em todas as áreas. Temos mobiliário, design fabuloso, ourivesaria de altíssima qualidade, calçado, vinhos, pedras artísticas e decorativas. Podemos citar muitos exemplos de produto de qualidade que exige mão-de-obra muito especializada e que se vendermos bem para a China estamos a alimentar emprego qualificado em Portugal e mais bem pago, que é o que interessa.

Por tudo o que referiu, a sua missão vai ser marcada pela diplomacia económica?

Todos os embaixadores ao longo da história tiveram uma missão política e económica, não há separação entre uma coisa e outra. Para fazer melhor o meu papel em termos de dinamização política entre as duas entidades tenho de ter o interesse e o picante da economia.

Tem alguma missão empresarial já prevista para 2018?

Tenho. Vou apostar nesse segmento: eventos de promoção económica e cultural de Portugal em Pequim, a cada 3 meses, que já tenho programados para o primeiro semestre. Temos de fazer uma aliança, não só porque eu queira patrocínios dos privados mas porque acho que temos de projetar uma imagem de aliança entre setores privado e público. Somos 10 milhões de habitantes, só Pequim tem 22 milhões, temos de estar unidos, porque isolados não temos força suficiente.

No primeiro semestre quando será o primeiro evento?

Vamos ter no fim de março um evento de promoção de vinhos portugueses e de fado, com a Cuca Roseta e as grandes casas de vinhos em apresentação. A Marisa foi a Xangai, mas a Pequim não há memória de terem lá ido fadistas. Ao mesmo tempo, temos de aproveitar a grande aposta que a China está a fazer na língua portuguesa. Também por isso é importante o contacto com as universidades que estão a ensinar o Português…na China; em junho teremos o mês dedicado à cerveja, muito apreciada na China. Eles já compram uma parte considerável da nossa cerveja, mas podem comprar mais. Em setembro queria fazer um evento do calçado de design e em dezembro um dedicado à alta ourivesaria portuguesa. Depois, o ano seguinte seria dedicado ao design e à arquitetura. Planos não faltam. Todos têm de ser numa parceria entre setor privado e Estado, temos de arranjar as vontades e os dinheiros porque é longe e é caro, dá muito trabalho e, por isso mesmo, é que é muito interessante.

Haverá alguma desconfiança portuguesa em relação ao investimento chinês? Como se altera esta eventual perceção?

Não acho que, em geral, haja uma desconfiança endógena em Portugal face ao investimento chinês. Basta ver aquilo que é a nossa reação a todos os grandes investidores que estiveram a investir em Portugal na altura de crise. Tivemos uma abertura para que a China investisse em setores estratégicos da nossa economia e que outros países europeus não tiveram.

“Neste momento não chega a 1% dos nossos turistas e temos interesse que sejam 10% ou 15% e se assim for… os chineses têm uma coisa curiosa: não vêm para Portugal para irem para os hotéis mais baratos à beira da praia, vão procurar os melhores hotéis, o património português”

Está a falar da REN, EDP, BCP?

Sim, e na altura foi uma coisa que causou desconforto em alguns meios europeus. Quando se fala nessa desconfiança, é muito patente em alguns órgãos de comunicação social europeus e nós não somos imunes a essa leitura e depois começamos a ver se isso nos contagia de alguma forma ou não. A China, ao investir pesado em Portugal, suscita a concorrência e o desconforto dos concorrentes. Desde que estejam garantidos o respeito pela lei e pelos princípios da nossa sociedade e se ainda fazem a melhor oferta, nós não podemos ser ingénuos. Temos de ser concorrenciais e defender a nossa soberania económica.

Grandes investidores chineses terão vindo para ficar?

Esperemos bem que sim, todos nos prometeram isso, todas elas asseguram que os seus investimentos são estratégicos, não são operações financeiras e todos os sinais que tenho visto são de quem quer projetar para o futuro nas empresas onde estão presentes.

Sobre a gestão chinesa: irá perdurar o modelo em que os acionistas chineses mantêm os portugueses a liderar os negócios ou tenderão a colocar chineses no comando?

Não vejo razão para temer isso. Neste momento vamos ter um diretor-geral português numa grande empresa de comunicações em Pequim. O chinês quando investe não é diferente do espanhol, brasileiro ou alemão: quer lucro e que corra bem. Não vejo razão para temer ou pensar que seremos todos substituídos por chineses só por serem chineses.

Devemos ou não estar preocupados com o avanço do investimento chinês em Portugal?

Não creio. O mundo inteiro está a bater à porta da China. Ainda agora vimos Macron a ir à China e a querer uma grande aliança com a China e não estão propriamente com receio. Manifestações de algum desconforto são manifestações de opinion makers, mas que não contagiam o Estado.

Em que áreas poderão chineses vir a investir mais em Portugal?

Pessoalmente gostaria muito de ter em Portugal investimento produtivo industrial, e na área dos portos. Acho que seriam áreas importantes em termos estruturantes da economia. Agora eles é que saberão.

Que dossiês está a analisar?

Vários… dentro dessas áreas de que já falei. Iremos fazer o possível para tornar esses nossos interesses realidades, que eles sejam convergentes com aqueles que são os interesses chineses, mas aquilo que vejo em Pequim é que todos os meus colegas europeus estão a fazer exatamente a mesma coisa, portanto a concorrência é muita. Há de haver gente que não gosta muito ou vê com desconfiança o investimento chinês mas a mesma coisa havia quando eram os espanhóis ou os angolanos. É normal que haja essas coisas, mas temos de lhe dar o devido enquadramento e depois isso passa.

“A nossa relação é mais ampla do que a nossa ligação com Macau. Não podemos passar para a China uma ideia de que só vamos para lá por causa de Macau, nem dar um sentimento nostálgico, pois seria a pior mensagem”

Os vistos gold ajudaram na relação bilateral ou acabámos acusados de fazer especulação imobiliária? Julga que a China está preocupada com isso?

A China não está preocupada com isso, é um problema nosso. Se inflacionam o mercado para dar os vistos gold passa a ser um problema para nós, cidadãos, que depois não temos a capacidade de entrar em determinadas faixas urbanas.

Muitos chineses veem Portugal como plataforma para a Europa, África e América Latina. Como é que podemos potenciar esta plataforma para a China?

Podemos potenciar essa plataforma se tivermos a humildade e o realismo de vermos que os outros parceiros europeus estão a fazer a mesma coisa. Macron ofereceu isso e está a lutar pelos interesses da França.…Não somos os únicos. A China não investiu mais em Portugal do que noutros países europeus e essa é uma imagem deturpada que foi dada em Portugal. A China investiu muito, de repente, em pouco tempo, mas há mais países europeus onde o valor global do investimento chinês é muito superior a Portugal. Temos de estar atentos e sermos concorrenciais e melhores para atrair mais investimento.

Há pouco falou do luxo. Portugal poderia criar rotas de turismo de luxo para chineses? Ou, como referem alguns analistas, não basta ter a Avenida da Liberdade e é preciso mais?

O turista chinês pode ser uma enorme nova descoberta para nós. Eles são o primeiro mercado emissor de despesa mundial em turismo. Não há nenhum país que gaste mais dinheiro em viagens e turismo do que os chineses. Neste momento não chega a 1% dos nossos turistas e temos interesse que sejam 10% ou 15% e se assim for… os chineses têm uma coisa curiosa: não vêm para Portugal para irem para os hotéis mais baratos à beira da praia, vão procurar os melhores hotéis, o património português, porque não vão para a praia por tradição. Procuram também gastronomia e comprar produtos ocidentais de qualidade, que são mais baratos na Europa do que na China, por causa das taxas de importação. Temos todo o interesse em ter uma estratégia afinada no turismo. Nesse sentido, há eventos que estamos a preparar para março e outubro, e que são uma conjugação de esforços do ministério dos negócios estrangeiros, setor privado, turismo, AICEP, e há essa rota, que tem uma componente de cada.

Que papel resta a Macau nesta relação Portugal-China?

Macau terá sempre um papel histórico único. Dito isto, a nossa relação é mais ampla do que a nossa ligação com Macau. Não podemos passar para a China uma ideia de que só vamos para lá por causa de Macau, nem dar um sentimento nostálgico, pois seria a pior mensagem. Temos de ver Macau de forma descomplexada e sem laivo de nostalgia. Isso é muito importante para uma relação saudável e equilibrada com as autoridades de Pequim.

Que conselho deixa ao empresário que quer entrar na China?

O primeiro conselho é: contactem-nos, estamos lá para todos, para o pequeno, o médio e grande investidor. Têm-nos como grandes aliados. E há mercado para tudo e para todos.

