Construída no complexo fabril do grupo português na Maia, a nova unidade industrial da Efacec inaugurada esta segunda-feira vai permitir aumentar a capacidade anual de produção de carregadores rápidos para veículos elétricos, segmento no qual a Efacec reclama a liderança mundial.

O Presidente da Câmara Municipal da Maia, António Domingos da Silva Tiago, destaca o papel que muitas empresas de inovação e alta tecnologia têm para a economia do concelho.