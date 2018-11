Conheça a luxuosa mansão do desportista mais bem pago do mundo

O pugilista norte-americano Floyd Mayweather é o desportista mais bem pago do mundo. Em 2017, o seu salário chegou aos 244 milhões de euros. É considerado um dos mais aclamados pugilistas de todos os tempos, chegando mesmo a derrotar o irlandês Conor McGregor, um dos mais prestigiados lutadores do universo do MMA.

O sucesso na carreira tem impulsionado a fortuna, que o permitiu comprar o ano passado uma mansão em Las Vegas, avaliada em 8,7 milhões de euros.

A luxuosa casa tem dois mil metros quadrados, num terreno de 14 mil metros quadrados, além de 11 quartos, 14 casas de banho, duas piscinas, um cinema, entre outros luxos.

Clique nas imagens e veja a mansão do desportista mais bem pago do mundo.

