McDonald’s mais bonito do mundo fica em Portugal

A publicação norte americana Business Insider considerou o Mc Donald’s na Praça da Liberdade, no Porto, o mais bonito do mundo. “Comi no Mc Donald’s mais bonito do mundo, com candelabros de cristal, janelas com vitrais e pastelaria deliciosa”, assim escreveu o jornalista que esteve de visita à Invicta.

Aberto em 1995, o restaurante da cadeia de fast-food está localizado no espaço anteriormente ocupado pelo famoso Café Imperial, aberto na cidade nos anos 1930. O Café Imperial era conhecido, na altura, por ser um exemplo de arquitetura Art Deco. Ao ocupar o emblemático espaço, a McDonald’s manteve a maioria das características arquitetónicas.

