A seleção é da app e site de pesquisa de restaurantes Zomato, que por estes dias apresenta duas “coleções” especiais com os restaurantes que estão abertos no feria, 1 de janeiro, em Lisboa e no Porto. No total são 31 restaurantes em Lisboa e 13 no Porto que terão as suas portas abertas para aqueles com mais “preguiça” de cozinhar no primeiro dia de 2019.

“Para quem não tem vontade de cozinhar depois de um dia de festa e de celebração do novo ano, desvenda-se o mito de que neste primeiro dia do ano “está tudo fechado”. Desde opções com comida brasileira, tapas e cozinha de autor, passando pela indiana até opções de brunch, há muitas sugestões disponíveis que poderão passar ao lado dos mais distraídos”, explica a Zomato em comunicado.

