Noite de Santo António: veja quais as ruas cortadas ao trânsito

O tempo está cinzento mas a noite vai ser de festa. Apesar da ameaça de chuva, os arraiais e bailaricos vão abraçar a capital nos próximos dois dias nas celebrações do padroeiro de Lisboa, Santo António.

Os festejos começam de véspera, nesta terça-feira, e nem só as sardinhas e os manjericos precisam de estar a postos. Com marchas e desfiles, muitas são as ruas de Lisboa vão estar cortadas ou limitadas ao trânsito.

São diversas as artérias da cidade que estarão fortemente condicionadas nos bairros de Alfama, Bica, Santa Catarina e São Vicente, de acordo com informação divulgada pela Câmara Municipal de Lisboa.

A maioria das ruas são interditas ao trânsito a partir das 18h00 desta terça-feira, 12, e só reabrem na manhã de quarta-feira, 13.

Se está a pensar em aproveitar a véspera de feriado para dar um passo de dança, não o faça sem consultar quais são as ruas transitáveis. Veja na fotogaleria por onde não pode circular de carro e a que horas.

