O que fazem as estrelas de Hollywood aos seus milhões?

Depois de ter sido mãe, Jessica Alba redefiniu as suas prioridades profissionais. Para além da sétima arte. a atriz investiu o seu dinheiro e energia no lançamento da marca The Honest Company, de artigos saudáveis ​​para mulheres, bebés e lar. Em 2017, a empresa alcançou o estatuto de unicórnio. No ano passado, assinou um contrato com a Douglas, para distribuição dos seus produtos nas lojas europeias da marca. (DR)